Hüseyin Eroğlu: Hücumu daha çok yapmamız gerekir

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 0-0 berabere kaldıkları Bandırmaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hedefe oynayan bir Samsunspor için hücumu daha çok yapmalarının gerektiğini belirten Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle 2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Bandırma’ya 5 ünlük bir çalışma sonucunda geldik. Özellikle ilk yarı oyuncu değişikliği yapmamıza rağmen, takımımızın savunmasını güzel bir şekilde yaptık. Rakibe bir pozisyon dışında başka bir pozisyon vermedik. Bu maçta da kaçan bir penaltımız oldu. Hedefe oynayan bir Samsunspor için hücumu daha çok yapmamız gerekir. Topa sahip olacağımız dakikaları arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte çok çalışarak özellikle gücümüzü daha da yukarılara çekerek ve topa sahip olduğumuz pozisyonları daha elverişli kullanarak şampiyonluğu hedefleyen bir takım böyle olması gerekiyor. Önümüzdeki maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sakatlanan oyuncularımız da var ve elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki maç olan tüm taraftarlarımızı Gençlerbirliği maçına davet ediyorum" (İHA)