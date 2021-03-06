Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Bandırmaspor'a konuk olan Altınordu, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, karşılaşmada yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini aktardı.

İkinci yarıda skor avantajını korumak istediklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türk futbolunda her yalandan yere yatan futbolcu için oyun durmak zorunda değil. Oyuncu da hemen ayağa kalktı. Aynı durum benim oyuncum için de geçerli. O da yalandan yere atarsa kendini oyun durmasın. Biz sakin kalıp skor avantajını korumak isteyerek ikinci yarıya başladık. Kontrol tamamen bizdeydi. Korner atışında kalemize gelen topta yanlış tercih ile penaltı kazanıldı, durum 1-1’e geldi. Bundan sonra kısa sürede reaksiyon verdik ve 2-1’e getirdik. Karşılaşmada 4-1’i bulma şansımız vardı. Kalecinin eli ile tuttuğu pozisyon kırmızı karttı. Nasıl ki kendi oyuncumun eksiğini söylüyorsam bunu da söylemeliyim. Rakip takım 9 kişi kalacaktı. 2-1’lik skoru arttırmamız gerekiyordu. Skora gitme anlamında eksiklerimiz vardı. Yine bir penaltı pozisyonu sonrasında durum 2-2’ye geldi. Biz hamlemizi yaptık ama bir türlü galibiyet golünü bulamadık."