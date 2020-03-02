TFF 1. Lig’de İzmir derbisinde Altay'a konuk olan Altınordu, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk 20 dakikalık bölümde rakiplerinin daha baskılı gözüktüğünü ancak daha sonra oyunu dengelediklerini, ilk yarıda mücadeleci bir oyun oynandığını dile getirdi.

Rakiplerinin kırmızı kart görmesinin ardından yakaladığı bir pozisyonda öne geçtiğini kaydeden Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Belki maçta rakibe verdiğimiz sadece bir pozisyon vardı, onunla da 1-0 geriye düştük. O dakikadan sonra sürekli hamleler yapıp rakip alanda etkili olmaya çalıştık. Duran topla da gol aradık çünkü ön tarafta gol pozisyonu üretme anlamında sıkıntılarımız oldu. Son bölüme kadar getirdik ama gol bulamadık. Son 10-15 dakikalık bölüm durarak geçti, oyun soğudu. Biz de değerlendiremedik. Bu anlamda üzgünüz. Belki mücadele, seyir zevki anlamında güzel bir maçtı ama pozisyon anlamında kısır bir maçtı."