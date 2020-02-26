TFF 1. Lig’de 1-0 geriye düştüğü müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 mağlup eden Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, aldıkları galibiyetin takımın moral ve motivasyonuna çok katkı sağlayacağını bildirdi. Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakanın ilk yarısında çok üretken oynamadıklarını ancak rakiplerine çok pozisyon vermediklerini söyledi.

İkinci yarının belli bir bölümünden sonra kaptırdıkları toplarla sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle kalelerinde gol gördüklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Ondan sonra ayağa kalkmak futbolcularımızın verdiği bir mesajdı aslında. Bu reaksiyon çok anlamlıydı. Hücum zenginliğimiz ve son ana kadar o mücadele gücünü ortaya koymamız, bugün galibiyeti getirdi. Karşımızda bütçe anlamında, bireysel yetenekleri fazla olan tecrübeli bir takıma karşı kazanmamız da bizi mutlu etti. Kaybettiğimiz ve berabere kaldığımız maçlarda da aslında iyi oyun oynamıştık. İç sahayı çok iyi götürüyoruz, dış sahada biraz sıkıntılıyız ama bugün de iç saha başarımızı devam ettirdik ve 3 puanla tamamladık. Galibiyet takıma moral ve motivasyon anlamında çok katkı sağlayacak."