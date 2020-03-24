Hüseyin Eroğlu futbolcu üretim fabrikası gibi!

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Abdulkadir Parmak... Başarılı teknik adamın tedrisatından geçen yıldızlar sadece ülkemizde değil, Avrupa’nın dev kulüplerinde futbol hayatlarını başarıyla sürdürüyor.

Sarı-Lacivertliler’de yeni teknik adam arayışları devam ederken son dönemde ön plana çıkan isim Altınordu’nun çalıştırıcısı Hüseyin Eroğlu oldu. Eroğlu, 2012 yılından beri İzmir ekibinde görev yapıyor. Bu süreçte, şu anda Türk Futbolu’nda isim yapmış, başarılı bir kariyere sahip olma yolunda ilerleyen birçok yıldızın yolu Hüseyin Eroğlu ile kesişti.

Önce Çağlar sonra Cengiz

47 yaşındaki teknik adam, genç cevherleri işleme konusunda şu anda belki de 1 numaralı isim konumunda. Hüseyin Eroğlu’nun göz bebeklerinden Çağlar Söyüncü, Altınordu’dan önce Alman takımı Freiburg’a, ardından İngiliz ekibi Lecister’a transfer oldu. Genç çalıştırıcının Türk Futbolu’na bir diğer armağanı, önce Başakşehir’e ardından da İtalyan devi Roma’ya imza atan Cengiz Ünder.

Sıra Ravil ve Burak’ta

Bu ikili, en çok ön plana çıkanlar. Sivasspor’un bu sezon şampiyonluk vermesinde büyük pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt, Trabzonspor’da bir anda parlayan Abdulkadir Parmak ve yedek kaleci Erce Kardeşler, Eroğlu’nun tedrisatından geçen onlarca futbolcudan sadece bazıları. Şu anda ise Altınordu’da forma verdiği 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir ile 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce de şimdiden Avrupa’nın birçok devinin radarında.

Bunlar neden olmasın!

Geçmişte Sarı-Lacivertliler’in altyapısındaki birçok yetenekli genç şans bulamadıkları için ya başka takımlara transfer oldu ya da kayboldu gitti. Şu anda da altyapıda potansiyeli yüksek, Hüseyin Eroğlu gibi bir hocanınelinde yıldıza dönüşebilecek yetenekler var. İşte onlardan bazıları...

​Muhammed Gümüşkaya: Bu sezon U19 takımının yıldızlarından biri. Muhammed, 15 maçta 8 gole imza atarak yıldızlaştı. A takım teknik ekibinin dikkatini çekmeyi başaran az sayıdaki şanslı gençten biri olan 19 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kupası’nda 3 maça çıktı. Muhammed, Kadıköy’de 4-0 kazanılan İstanbulspor maçında asist yaptı. Genç oyuncu, yıldız olma potansiyeline fazlasıyla sahip.

OkanTurp: Geçen sezonun ara transfer döneminde Stutgart altyapısından Fenerbahçe’ye transfer oldu. Stoper pozisyonunda görev yapan Okan, 1.88 m.’lik fiziğiyle dikkat çekiyor. Potansiyeli yüksek bir isim olan 19 yaşındaki futbolcu ocak ayında 2. Lig ekibi Bandırmaspor’a kiralandı. Çağlar’a seviye atlatan, Ravil gibi bir ismi Türk Futbolu’na kazandırmaya hazırlanan Hüseyin Eroğlu, en çok Okan Turp’a yarayabilir.

Abdülcebrail Akbulut: Abdülcebrail, alt yaş kategorilerdeki performansıyla adını duyurdu. A takımda olması beklenen isimlerden biri olan 19 yaşındaki sol bek, diğer birçok yetenekli arkadaşı gibi beklediği şansı bulamadı. Sezon başında Erzurum BB’ye, devre arasında Zonguldak Kömürspor’a kiralandı. Hâlâ Fenerbahçe A Takımı için değerlendirilebilir. Yeter ki ondan iyi verim alabilecek bir teknik direktörü olsun.

Ömer Faruk Beyaz: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Juventus ve Bayern Münih bile yeteneklerinin, neler yapabileceğinin farkında. Maalesef A takımda ona şans verme cesaretine sahip bir teknik adam olmadı. Devleri peşine takması, U17 Milli Takım’daki performansı sayesinde... Ömer Faruk, Hüseyin Eroğlu gibi bu işin uzmanı bir hocayla çalışma fırsatı bulursa, dünya çapında bir yıldız olabilir.

Gülhan Üreyen: Kariyerine orta saha olarak başlayan Gülhan, 2017’de Sakaryaspor’dan transfer olduğu Fenerbahçe’de forvete geçti. 17 yaşındaki oyuncu bu sezon U19 takımıyla çıktığı 22 maçta 10 kez fileleri sarstı. Gülhan, savunma arkası koşuları, ceza sahasındaki hareketliliği ve son vuruş becerisiyle önümüzdeki sezon A takımda şans bulmaya aday bir oyuncu.

Ömer Necati Albayrak/Arda Erol