Hüseyin Eroğlu: En büyük gücümüz sistemimiz

TFF 1. Ligi üçüncü haftasında Akhisarspor ile Altınordu karşılaşmasından gol sesi çıkmadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iki haftadır kaybettiklerini sergiledikleri oyunu skora yansıtamadıklarını ifade etti ve “En büyük gücümüz sistemimiz, bu hafta tabiki zor bir deplasman Akhisar’dı, onların da puana ihtiyacı vardı. Biz de iyi şekilde hazırlandık, maçında ilk yarısında özellikle kazandığımız toplarla yakaladığımız ve değerlendiremediğimiz gol pozisyonları vardı. Pas yaptığımız bölümlerde oyun üstünlüğünü lehimize çevirdik. Yani rakibe topu vermediğimiz sürece buradan istediğimizi alacağımızı düşünüyorduk. Bir iki kaptırdığımız toplarla rakibin baskısını tabiki hissettik. Aslında ilk yarı istediğimiz o opsiyonları oluşturduk ama son vuruşu gerçekleştiremedik. İkinci yarı tabiki seyircinin baskısı ile rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk. Aslında ikinci yarıya iyi başladık ama belli bir dakikadan sonra oyundan düşmeye başladık. Rakibin baskısı özellikle pas opsiyonlarını kullanamayınca çıkarken kaptırdığımız toplar rakibin biraz baskı yapmasına neden oldu. Kenardan getirdikleri uzun toplarla gol aradılar, biz de orayı iyi savunduk. Birkaç karambol pozisyonu vardı ama burada da kalecimiz başarılıydı. İlerleyen bölümde aslında topun sahibi olup rakibin düştüğü anlarda bize galibiyet fırsatı doğacak dakikalar oldu. Benim takımım için özellikle milli takım arası öncesi puan almak önemliydi. Çünkü puansız geçen süreç biz genç bir takımız, moral motivasyonu ne kadar ayakta tutmaya çalışsak da olumsuz da etkileyebiliyor” dedi.