Hüseyin Eroğlu: Derbi İzmir’e yakışsın

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, TFF 1. Lig'de 20 Ekim Pazar günü Altay ile oynanacak İzmir derbisinin her açıdan Türkiye'ye örnek olmasını istediğini söyledi. Kırmızı-lacivertli ekibin yıllardır İzmir derbilerinde istatistiksel bir üstünlüğe sahip olduğunu belirten Eroğlu, "Kağıt üzerindeki bu üstünlüğümüzü sahaya yansıtmalıyız. Hedefimize odaklandık ve kazanmak istiyoruz. Ancak yüzyıllık kulüpler olarak, ülkemize örnek bir derbi yaşatmak, kazanmaktan çok daha önemli" dedi.

Altay’ın deneyimli ve çıkışta bir ekip olduğunun altını çizen Eroğlu, "İki takımı da her açıdan çok zorlu bir 90 dakika bekliyor. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Sezon başı TSYD Ege Kupası'nda yendiğimiz rakibimizi yine yenebilecek kalite ve düzeydeyiz. Derbiler, her zaman farklı motivasyonlarla oynanır. Bu motivasyona sahibiz. Kazanmak ve çıkışa geçerek puan cetvelinde hedeflediğimiz noktaya doğru adımlarımızı atmak istiyoruz" diye konuştu.

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar’ın herkesin takdir ettiği bir futbol adamı olduğunu da ifade eden Eroğlu, "Yıllara dayanan bir dostluğumuz var ve yaptıklarını her zaman dikkatle takip ediyorum. Görev yaptığı her takımda her şeyden önce güzel ve modern futbol oynatıyor. İzmir derbisi bence, bu açıdan bile seyredilmeye değer. Maçın bitiş düdüğünün ardından herkesin aklında sadece futbolun güzelliklerinin kalmasını diliyorum" yorumu yaptı.

İZMİR (İHA)