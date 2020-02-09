Hüseyin Eroğlu: Buradan dersler çıkaracağız

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Eskişehirspor'a konuk olan Altınordu, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor’u tebrik ederek, "Bugün maça bir türlü giremedik. Rakibin istekli oluşu ve kaptırdığımız topla golü gördük." dedi.

İkili mücadelelerde zayıf kaldıklarını belirten Eroğlu, "Rakip bizden istekliydi. İkinci yarı skor bulmak istedik ama olmadı. Oyuncularımda bir düşüş vardı. Eskişehirspor’u tebrik ediyorum. Buradan dersler çıkaracağız. Ligde kolay maç yok." ifadelerini kullandı.