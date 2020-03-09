TFF 1. Lig’in 26. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, Altınordu’yu deplasmanda 2-1 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

”3 puan anlamında çok önemli bir maçtı, kazanarak 30 puan barajına yaklaşmak istiyorduk. Maçın başında iyi oynadığımız 10-15 dakikalık bir bölüm vardı. Topa sahip olduğumuz bölümde rakibimiz bekleyerek oynuyordu. O bölümde pas hatası yapmadığımız sürece oyun bizim lehimize gelişiyordu. Belli bir dakikadan sonra kaptırdığımız toplar ve rakibin kazandığı duran toplarla kalemizde golü gördük. O dakikada sonra rakibimiz deplasmanda oynanması gerektiği gibi bekleyerek oynayama başladı. Bizim de yaptığımız pas hataları ister istemez rakibe avantaj sağladı. İlk yarıda belki hiç pozisyona giremedik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle iyi başladığımız dakikalarda belki golü atarak beraberliği sağlayabilirdik. O dakikalarda girdiğimiz birkaç pozisyon var ama golü atamayınca rakibimiz ister istemez kendine avantaj sağladı. Yine bireysel bir hatadan kalemizde golü gördük. ‘1-0’den sonra oyunu çevirmek kolay değil, bu anlamda bir reaksiyon vermeye çalışsak da rakip buna fazla izin vermedi. Son 5-10 dakikalık bölümde 1-2 pozisyonumuz var. Kaybettik, genel anlamda baktığımızda daha önceki iç saha maçlarımızdaki oynadığımız istekli oyunu bu kez oynayamadığımız için kaybettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü ligin boyu da kısalıyor, en azından hemen puanları alıp yukarı doğru tırmanmamız gerekiyor”



