Hüseyin Eroğlu: Bundan sonraki maçta bunu telafi etmek durumundayız

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda Boluspor-Altınordu karşılaşması 1-1 berabere sonuçlandı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kazanmak için geldiklerini ancak istediklerini ortaya koyamadıklarını söyleyerek, “Son haftalara yaklaşılıyor. Bizim de 9 haftadır kaybetmeme serimiz var. 2 hafta da kazanma serimiz var. Boluspor’un son haftlarda istedikleri sonuçları alamaması, bu maça farklı motive olacaklarını biliyorduk. Dış sahada, iç sahada oynamak bizim için çok fark etmiyor. Buraya da kazanmaya geldiğimiz bir maçtı ama maçın başlarında istediğimizi ortaya koyamadık. Bir türlü oyunun içine giremedik. Dolayısıyla rakibin kenardan getirdiği toplarda etkinliği vardı. İstediğimiz oyunu oynayamazken geliştirdiğimiz bir atakla golü bulduk. 1-0 öne geçtikten sonra o süreci hızlı geçebilseydik, biraz daha gol yemeseydik belki lehimize dönebilirdi. Çünkü Boluspor’un tüm hatlarıyla geleceğini biliyorduk. Hemen dengeyi sağladılar. Zaten etkili oldukları kenar ortalarıyla golü buldular. İkinci yarı hedefimiz topa daha fazla sahip olup, pasla rakibin direncini kırmaktı. Çünkü kalemizdeyken aldırmadıkları çok pozisyon vardı. Biz vurduğumuz toplarda dezavantajlı olduk. Ama geriden oyun kurduğumuz pozisyonlarda öne kadar taşıdık. Rakip topa sahip, baskılı gibi görünse de net pozisyonlarımız vardı. Son dakikalarda değerlendirebilirdik ama iki takım da iyi mücadele etti. Son haftalarda tabii ki her maç zor geçiyor. 1 puanla ayrıldık, bundan sonraki maçta bunu telafi etmek durumundayız” şeklinde konuştu.