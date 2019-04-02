Hüseyin Eroğlu: Bugün kazanmayı hak etmedik

Spor Toto 1'inci Lig'de milli ara öncesi üst üste İstanbulspor ve Eskişehirspor'u deplasmanda yenerek play-off yolunda avantaj yakalayan Altınordu, evinde şampiyonluk adaylarından Osmanlıspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu kazanmayı hak etmediklerini söyledi. Eroğlu, “18 günlük ara maçın skoruna baktığımızda bizim için iyi geçmemiş. Maç ritmini kaybetmemiz aleyhimize oldu. Sahamızda oynamanın avantajıyla rakibin en iyi şekilde kullanıp topa sahip olmayı amaçladık. İyi başlayamadığımız oyunda yan toptan yediğimiz gol avantajı rakibe verdi. Bir iki gol girişimimiz vardı ama başarılı olamadık. İkinci golde bireysel hata sonucunda kalemizde ikinci golü gördük. Karşımızda da tecrübeli bir rakip vardı. Futbolcularımızın performansı da çok aşağıdaydı. Bugün kazanmayı hak etmedik” dedi.