Hüseyin Eroğlu: Bu beraberliği telafi etmek zorundayız

TFF 1. Lig’de Adanaspor’la 1-1 berabere kalan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hafta içinde Altay’la karşılaşacaklarını, bu beraberliği telafi etmek zorunda olduklarını bildirdi. Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, galibiyet serilerini devam ettiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Karşılaşmanın ilk yarısında rüzgara karşı oynamalarına rağmen çok net pozisyonlar bulduklarını aktaran Eroğlu, "Bulduğumuz gol güzeldi, ondan sonraki süreç bizim lehimize gelişecekken, bir oyuncumuz pozisyon icabı dışarıda kaldığı anda dengesiz yakalandık ve savunmadaki kademe hatasından kalemizde golü gördük. 1-1’den sonra reaksiyon verip, rakibe karşı baskılı oynamaya çalıştık." dedi.

Eroğlu, ikinci yarıdaki planladıkları oyunu sergilediklerini ancak girdikleri pozisyonları sonuçlandıramadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz tempoyu artırıp, rakibi hataya zorlamaktı ama rakip takım oyuncuları bazı bölümlerde oyunu soğutma anlamında yerde kaldığı pozisyonlarda oyun da durdu. Bu ülkemizde yaşanan genel bir sıkıntı. Bazı takımlar vakit geçirmeyi tercih ediyor, olmaması gerekir. Benim takımım için de geçerli. Oyun çok soğudu. Oyuncu olarak o ritmi sağlamakta zorlanıyorsun. Bu olmaması lazım, herkes puan için mücadele veriyor. Maçta bir oyuncu sakatlanıyor, öyle bir bağırıyor ki, bir şey oldu mu diye tedirgin oluyorsun ama 3 saniye içinde sahaya giriyor. Buna belki kural gelebilir. Dışarıya çıkan oyuncuların 3 dakika dışarıda beklemesi gibi."

Takımdan memnun olduğunu belirten Eroğlu, "Önümüzde Altay derbisi var, bu beraberliği telafi etmek zorundayız." diye konuştu