Hüseyin Eroğlu: Bizim kazanmamız gereken bir maçtı

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor’la 0-0 berabere kalan Altınordu'da teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, geride kalan 8 maçı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini bildirdi. Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmanın ilk 10 dakikalık bölümünde istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi.

Yaptıkları pas hatalarıyla rakiplerinin üzerine gelmeye başladığını belirten Eroğlu, "Rüzgarın etkili olmasıyla zaman zaman topu ön bölgeye taşımakta sıkıntı yaşadık. İlk yarı biterken oyun kontrolünü sağladıktan sonra etkinliğimiz biraz daha arttı. Sayı anlamında bir kişi eksildiler ama bazen 10 kişi oynamak avantaj gibi görünüyor. 10 kişi oynayan takıma karşı biz bu anlamda telaş yaparak çok pas hatası yaptık." diye konuştu.

Yağış nedeniyle zeminin ağırlaşmasının tempolarını etkilediğini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Belki gol bulabilirdik o dakikalarda. Getirdiğimiz topları hep yanlış kullandık. Çabuk oyun ile telaşı karıştırdık. İkinci kırmızı karttan sonra gol atmak için çaba gösterdik. Kenarlardan gelen topları daha iyi değerlendirebilirdik. Belki daha çok şut atabilirdik. Bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Geriye kalan 8 maçımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki İstanbulspor maçına hazırlanmak zorundayız." (AA)