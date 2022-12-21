Hüseyin Eroğlu: Bizim için tam anlamda test maçı olmadı

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor 'a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bugün iyi oyun oynadılar. Bizim için tam anlamda test maçı olmadı. Erken golü yedik, ikinci golde olunca oyundan ister istemez düştük. Sakat oyuncular nedeniyle eksik bir kadro ile oynadık. Odak noktamız hafta sonu oynayacağımız Adanaspor maçı. Tek hedefimiz Süper Lig 'e çıkmak. Bu maçı kazanarak ilk yarıya en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Çok büyük güç olan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tribünde birçok taraftarımız vardı onlara teşekkür ediyorum. Onları Adanaspor maçına davet ediyorum. Birlikte güzel galibiyetle sevineceğimiz atmosferle ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.