Hüseyin Eroğlu: “Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu”

Spor Toto 1. Lig’in 30. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Adanaspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, “Bugün bizi desteklemeye gelen evlatlarımıza çok teşekkür ederim. Pandemi sürecinden kısıtlamalar nedeniyle buradan uzak kalmışlardı. Şimdi tribünü doldurdular. Bu galibiyet de onlara armağan olsun. 3 haftadır gol yemeden kazanıyorduk bu bizim için çok büyük bir artıydı. Bugün Adanaspor gibi iyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda pozisyon verdiğimiz dakikalar vardı ama hep oyunun içindeydik. İkinci yarıda çalıştığımız şekilde gol atmamız bizim için çok anlamlıydı. 2-0’dan sonra da rakip 10 kişi kaldı zaten. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Haftalar sonra düşme potasının üzerine çıktık. Seriyi yakaladıktan sonra bunu uzun süreli yapacağımıza inanıyorum. Daha önceki yıllarda da bunu başarmıştık. Şu anda dörtte dört yaptık ve gol yemedik. İyi takımlara karşı kazanmamız çok anlamlı. Bugün mutlu uyuyacağız. Yarından itibaren tüm planlarımız hafta sonu oynayacağımız Eyüpspor maçına olacak. Bütün oyuncularımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İHA