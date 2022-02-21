Hüseyin Eroğlu: Bir an önce toparlanmamız gerekiyor

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu, Bandırmaspor'a kendi evinde 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 90 dakikayı değerlendirdi.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ve bir an önce toparlamaları gerektiğini belirten Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kötü bir süreç yaşıyoruz ve bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Tabi ister istemez kaybetmenin verdiği özgüven kaybı takımı olumsuz etkiliyor. Maçın ilk yarısı bizim açımızdan çok kötü geçti. Maçın başında kaptırdığımız bir çok top bize pozisyon olarak geri döndü. İkinci yarı biraz daha ön alanda oynama hedefindeydik. Rakibi baskılamak, pozisyon üretmek istedik. Bir kaç önemli pozisyonumuz vardı ancak onları da sonuçlandıramadık. Karşımızdaki rakip de bugün gerçekten çok iyi oynadı. Bizim baskıda eksik kalmamız ikili mücadele kazanamamamız rakibin avantajı oldu. Üzgünüz. Çevirmemiz gereken haftalar var ama bir türlü skoru elde edemiyoruz. Bu maçta da mağlup olduk ve üzgünüz. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Belki her hafta aynı şeyi söylüyorum ama bir reaksiyon vermemiz gerekiyor. Bandırmaspor'u tebrik ediyorum" (İHA)