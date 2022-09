Hüseyin Eroğlu: Bandırmaspor maçını kazanmak istiyoruz

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında pazar günü Bandırmaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde başladı. Takımı ile ilk antrenmanına çıkan Eroğlu, futbolcularla kısa bir toplantı yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bandırmaspor maçından kazanarak dönmek istiyoruz”

İlk maçından galibiyetle dönmek istediğinin altını çizen Hüseyin Eroğlu, “Bugün ilk antrenmana çıkacağım için sabırsızlanıyorum. Organizasyona dahil oldum ama hazırlıklıydım. İlk işim Bandırmaspor maçına odaklanıp, takımı maça hazırlamak. Bandırmaspor geçen yıl play-off finali oynadı. Saha atmosferi, maç 13.30’da ve önemli oyuncuları var. Tabii ki bir güçleri var ama biz çok güçlü bir takımız. Bu ligde mücadele etmeden, çok istemeden, saha içi organizasyonları yapmadan başarılı olamıyorsunuz. Biz de kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp, Bandırmaspor deplasmanından kazanarak dönmek istiyoruz. Benim de ilk maçım olacak. Oyuncularımızla birlikte yakalayacağımız bu ivme ile çok kararlı bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Çağdaş futbolda defansı ve ofansı birlikte yapmanız gerekiyor. Güçlü isimlerden kurulu bir takım olabiliriz ama o isimlerle hücum da yapmak zorundasınız, savunma da yapmak zorundasınız. Karşımızda iyi bir rakip olacak. Her ikisini de yapıp, kazanmak istiyoruz. En önemli şeylerden biri bu süreçte başarılı olmak. İlk 6 maç geride kaldı. Daha önceki 2 maçta kaçan penaltılar gol olsa ilk 2 sıra içerisinde yer alacaktık. Geriyi hiçbir zaman değiştiremediğimize göre önümüzdeki maçlarda Bandırmaspor maçıyla birlikte istediklerimizi yapıp, galibiyetle dönmek istiyoruz. Saha içinde birçok parametre gerçekleşebilir. Biz de her şeye çalışıp, maçın gidişatına göre sistemimizi uygulayıp, başarılı olmak istiyoruz” dedi.

“71 puan ilk 2’den üst lige çıkmanıza olanak sağlayabiliyor”

Sezon sonu 71 puan ya da üstünde bir puan alanın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini dile getiren Eroğlu, “Geçen hafta kazanan bir takım var ama bizim de kendi anlayışımız ve bir sitemimiz var. Oyuncuların özelliklerini biliyoruz. Takım anlamında biraz daha bunun üzerinde yoğunlaşmak istiyoruz. Bir anda her şeyi değiştiremezsiniz. Küçük küçük dokunuşlarla asıl hedef kazanmak. Kazandığınız sürece yukarıya doğru tırmanıp, yarışın içinde oluyorsunuz. Biz de bu süreci yaşamak istiyoruz. Maça kadar yapacağımız 4 antrenman çok iyi geçecektir. Ondan sonra da maça çıkacağız. Kadroma çok güveniyorum. Normalde ilk yarıda alınan 35 ya da 40 puan avantaj sağlıyor. 40’ın üzerine çıkarsanız çok büyük avantaj sağlıyor. Daha oynanacak 12 ve alınacak 36 puan var. Sezon sonu 71 puan ilk 2’den üst lige çıkmanıza olanak sağlayabiliyor. İlk yarı her maçı kazanmak için çıkacağız. Güçlü oynayıp, hedefe yükselmek istiyoruz. Celil ve Fofana’nın sakatlıkları devam ediyor. Benim için her oyuncu değerlidir. Futbol 11 kişi ile oynanmıyor. Kadron 24-25 kişiyse oyuncular da her an hazır olmak zorunda. En büyük özelliğim oynamayan oyuncularımızı hazır tutmak. Hangi oyuncum oynarsa görevini yapmak zorunda” diye konuştu.

İHA