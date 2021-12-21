Hüseyin Eroğlu: Aldığımız sonuçlar bizim için sürpriz değil

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Kocaelispor ve Balıkesirspor'u mağlup ederek moral bulan düşme hattındaki Altınordu, cuma günü konuk edeceği Beypiliç Boluspor'u da dize getirerek ilk yarıyı 3'te 3'lük seriyle kapatmayı hedefliyor. Son 4 haftada 3 galibiyet aldıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Oyunumuzun gelişimi skora yansımaya başladı. Aldığımız sonuçlar bizim için sürpriz değil, bu skorların geleceğini biliyorduk" dedi.

"Oyun sistemimiz bizim için çok önemli" ifadelerine kullanan deneyimli teknik adam, "Tek hedefimiz ilk yarının son maçında evimizde Boluspor'u yenerek 22 puanla devreyi kapatmak" diye konuştu. Ligde 19 puanla 16'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, 21 puanlı 13'üncü basamaktaki rakibini mağlup etmesi halinde düşme hattından kurtularak devre arasına umutlu girecek. Altınordu ara transfer döneminde takviye yaparak ikinci yarıda üst sıralara tırmanmak istiyor. (DHA)