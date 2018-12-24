Spor Toto 1. Lig’de Giresunspor’la 0-0 berabere kalan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "26 puan iyi puan gibi gözüküyor ama belki 30 puanın üzerinde bitirmemiz gereken bir yarıydı." dedi. Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, uzun süredir yenilmezlik unvanlarını koruduklarını, bugün maça çıkarken hedeflerinin ise 3 puanla sahadan ayrılmak olduğunu söyledi.

Maçın ilk yarısında topa sahip olan tarafın kendileri olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Hücum anlamında bunu ön plana çıkaramadık. Çizgiden çıkan bir top vardı. Belki gol olsa farklı olabilirdi. Maçın ikinci yarısında tempoyu arttırdık, rakibi hata yapmaya zorladık ama bunu bölüm bölüm, gerçekleştirebildik. Son bölümlerde yakaladığımız pozisyonları sonuçlandıramadık. 3 puanlık bir maçtı, berabere bitti, üzgünüz. 26 puan iyi puan gibi gözüküyor ama belki 30 puanın üzerinde bitirmemiz gereken bir yarıydı"

Eroğlu, eksiklerini tamamlayıp, ikinci yarı hücumda ve savunmada daha iyi bir takım haline gelmek zorunda olduklarını, bunu gerçekleştirmek için çok çalışacaklarını ifade etti.