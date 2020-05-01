Hüseyin Çimşir röportajını okuyunca ister istemez gülümsedim, hatıralarım canlandı. Normalde akıl vermeye kalkışanların çok olduğunu tahmin ediyordum ama 90’lık amcamızın Edin Visca konusunda verdiği tavsiye hikayesine kahkaha attığımı itiraf etmeliyim. Dayanamadım, aradım. 2 farklı takım arkadaşlığımız oldu ama teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk kez konuştum. Röportajın dışında mutlaka diğer takım teknik direktörlerinin de benzer kaygıları olduğunu düşündüğüm şeylerden bahsettik...

İstanbul’da maçlar olmaz

En önemlilerinden biri ligin oynanma ihtimalinin yani tarihinin net olmayışı. Örnek olarak Haziran’ın ikinci haftası dersek, sokağa çıkma yasakları devam ederken, 20 yaş altına aynı yasak söz konusuyken kadrosunda bu kategorideki 6 oyuncusunu nasıl antremana getireceğini düşündüğünü anlattı. Mesela aynı şehirde oynanması meselesine ise sıcak bakmıyor ve bana göre de haklı. Sırf bitsin diye sezon başı hazırlık maçı tadında olacak maçlar için onlarca oyuncuyu en az 1 ay kampta tutmanın kolay olmayacağını futbolun içinden gelen herkes bilir. Stat sayısı konusunda en doğru yer gibi gözüken İstanbul’un hastalığın en yoğun yaşandığı şehir olması ve seyircisiz de olsa bu şehrin takımlarına avantaj olacağı da bir gerçek. Dolayısıyla tek merkez fikri pek mantıklı değil.

Grup idmanları nereye kadar?

Bir de 5’er kişilik gruplar halinde antrenman yapmak tamam ama oyuncu belli bir süre sonra koşmaktan bıkar ve temaslı, toplu oyunlar kısacası takım antremanı ister. Bunu sağlayabilmek için hastalığın hangi tarihte tamamıyla kontrol altında olacağını bilmek gerekir, bu da henüz net değil. Bir de kulüplere şu tarih dense bile eğer belirlenen tarihte maçları oynatamazsanız bu kez teknik direktörlerin oyunculara yaptığı yükleme sakatlık riskini arttırabilir. Ekstra bir rötar halinde yeniden yükleme ile sakatlık riski çok artar. İster istemez bu konu da hocayı düşündürüyor. Belirsizlikler dışında hocanın hiçbir sorunu yok. Gayet motive, şampiyonluğa kilit durumda. Kafa olarak hem kendisi hazır hem de takımını hazırlayacak güçte.





1999-00 ve 2002-03 sezonlarında Erman Özgür ile Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da beraber oynamıştı.



