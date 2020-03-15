Hüseyin Çimşir’in müthiş serisi

Ünal Karaman’ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, yenilgisiz şekilde yoluna devam ediyor. 6-0’lık Kasımpaşa mücadelesiyle serüvene başlayan genç hoca, sonrasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Sivasspor galibiyetleriyle takdir topladı. Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen Karadeniz ekibi, Rize ile Malatya’yı da mağlup ederken, Gaziantep’le dışarıda berabere kaldı. 8 lig maçında 6 galibiyet 2 beraberlik alan Fırtına’da, Hüseyin Çimşir 20 puan kazandırmış oldu.

Hocanın çifte hedefi

40 yaşındaki başarılı hocanın hedefi, Başakşehir’i de devirip hem seriyi geliştirmek hem de şampiyonluk yolunda ciddi avantaj yakalamak. 52 puandaki Fırtına, hali hazırda averaj ile zirvede bulunuyor. Bugün kazanması durumunda ise en yakın rakibiyle farkı 3’e çıkaracak.



