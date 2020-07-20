Hüseyin Çimşir'in 2 maçı kaldı

Pandemi öncesinde ligin lideri olan Trabzonspor, Göztepe maçıyla güzel bir dönüş yapmasına rağmen sonrasında inanılmaz bir düşüş yaşadı.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Hüseyin Çimşir'in 2 maçı kaldı

Bu durumda elbette sakatlıklar da kilit rol oynadı ancak hedef tahtasındaki isim genel olarak teknik direktör Hüseyin Çimşir’di. Baskıyı kaldıramadığı öne sürülen genç hoca, ilk teknik adamlık deneyiminde belki şampiyonluğu kaybetti fakat önünde Türkiye Kupası’nı kazanma şansı var. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun sezon bitiminde hoca değişikliği işaret etmesinin ardından Çimşir’in önünde iki 90 dakika kaldı. Hüseyin hoca son lig mücadelesinde Kayserispor’u devirip, devamında Alanyaspor’a karşı kupayı kaldırmak istiyor.

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