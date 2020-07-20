Bu durumda elbette sakatlıklar da kilit rol oynadı ancak hedef tahtasındaki isim genel olarak teknik direktör Hüseyin Çimşir’di. Baskıyı kaldıramadığı öne sürülen genç hoca, ilk teknik adamlık deneyiminde belki şampiyonluğu kaybetti fakat önünde Türkiye Kupası’nı kazanma şansı var. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun sezon bitiminde hoca değişikliği işaret etmesinin ardından Çimşir’in önünde iki 90 dakika kaldı. Hüseyin hoca son lig mücadelesinde Kayserispor’u devirip, devamında Alanyaspor’a karşı kupayı kaldırmak istiyor.