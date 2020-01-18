Hüseyin Çimşir’e Trabzonspor efsanelerinden destek

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir’e camianın sevgisi sürüyor... Bordo-Mavili takımın unutulmaz oyuncularından Necmi Perekli ve Hüseyin Tok, Ahmet Ağaoğlu yönetiminin teknik adam konusunda aldığı karara destek verilmesi gerektiğini söyledi. Perekli, Çimşir’in kendisine verilen görevi başarıyla yerine getireceğine inandığını belirtirken, “Kişiliği, karakteri ve tecrübesi ile bu işin altından kalkacağına inanıyorum. Daha önceki deneyimlerinden sonra kendisini iyi yetiştirdiğine inancımız tamdır” diye konuştu.

‘Taraftar sahiplenecektir’

Trabzonspor’un bir başka efsanesi Hüseyin Tok da, Ünal Karaman’ın, Çimşir gibi bir pozisyonda göreve geldiğini belirtirken, “Böyle durumlarda yeni bir hocaya şans doğar. Hüseyin hocaya da Trabzon’da toleransın fazla olması lazım. Taraftar tarafından da sevilip sahiplenileceğine inanıyorum. Hüseyin hoca doğruluğuna inandığım bir kişidir. Teknik anlamda da iyi olduğuna inanıyorum. Trabzonspor camiasının da bu süreçte hem Hüseyin hocaya hem de takıma destek olması gerekiyor” dedi.

Serkan Hacıoğlu