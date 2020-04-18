Hüseyin Çimşir’den yakın takip

Trabzonspor'un teknik patronu Hüseyin Çimşir, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada takımını fiziksel olarak hazırlamanın yanında mental olarak da hazır tutmaya çalışıyor. Ekibini bu konuda seferber eden Çimşir, oyuncularla her gün konuşulmasını istiyor. Futbolculuğu döneminde Bursaspor’da şampiyonluk yaşayan Çimşir, bu hedefe ulaşmak için fiziksel yeterliliğin yanı sıra zihinsel ve ruhsal açıdan da takımın yüzde 100 hazır olması gerektiği görüşünde.