Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, 3-1 kazanılan Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hüseyin Çimşir, bugünkü oyununun nasıl olacağını merak ettiğini ancak takımının iyi durumda olduğunu ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti.

"Maça iyi başladık. Golü bulduktan sonra pozisyonlarımız vardı. Daha sonra eksik kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra bu şekilde nasıl oynanır bunu ilettik. Arkadaşlar bu konuda iyi çalıştılar. Merkezi kapattık, kenardan gelmelerini sağladık. Bu bir süreç bir adım daha hedefe yaklaştık"

"7 haftamız kaldı"

"Bugünkü oyunu merak ediyordum. Oyunu iyi buldum. Futbolcu arkadaşlar hem fiziksel hem mental anlamda iyiydi. 7 haftamız kaldı, hep beraber istediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız"



