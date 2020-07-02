Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Galatasaray’ı ezberliyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, rakibin artılarını ve eksilerini oyuncularına anlatırken, maç görüntüleri üzerinden de öğrencilerine rakibi anlatıyor. Hüseyin hoca, ekibiyle yaptığı analizlerde ise Galatasaray’ın iki oyuncusu kilit nokta olarak belirledi: Onyekuru ve Seri. Hücumda Onyekuru, orta sahada da Seri’nin durdurulması halinde Sarı- Kırmızılılar’ın tüm oyun planının sekteye uğrayacağını düşünen Çimşir, bu ikiliye nasıl önlem alacağını da belirledi. Buna göre Onyekuru’nun kanadında cezalı Pereira’nın yerine Hüseyin Türkmen’i oynatmaya hazırlanan genç hoca, Abdülkadir Ömür’ün de sık sık yardıma gelmesini istiyor.

Savunmaları sıkıntılı

Orta alanda ise Ndiaye, Seri ile adam adama oynayacak. Senegalli yıldıza takım arkadaşı Abdulkadir Parmak zaman zaman yardım edecek. Rakipteki bu iki ismin kilitlenmesi halinde galibiyete çok daha uzanacaklarını düşünen Hüseyin hoca, Galatasaray savunmasındaki zaafiyeti de avantaj olarak görüyor.