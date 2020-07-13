Hüseyin Çimşir'den maç sonu olay açıklama: Demek ki beceremedim!

Son dakika Hüseyin Çimşir haberi... Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Denizli mağlubiyetinden sonra 90 dakikayı değerlendirdi. "Taraftarımızdan ve camiadan özür diliyoruz" diyen genç teknik adam, "Burada oyuncuyu suçlayacak değilim. Bir hata varsa benimdir. Demek ki beceremedim yeteri kadar." şeklinde konuştu.

13 Temmuz 2020, Pazartesi 23:32 Son Güncelleme:
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Hüseyin Çimşir'den maç sonu olay açıklama: Demek ki beceremedim!

Hüseyin Çimşir'den Denizlispor mağlubiyeti açıklaması... Başakşehir'in kaybettiği haftada Denizli deplasmanında sunula altın tepsiyi adeta reddeden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine aldı.

"Oyuncuya kızamam, hata varsa benimdir" diyen Çimşir'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Kaybettiğimiz için üzgünüz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Taraftarımızdan ve camiadan özür diliyoruz. 2 maç kaldı, 2'sini de kazanmak istiyoruz. Burada oyuncuyu suçlayacak değilim. Bir hata varsa benimdir. Demek ki beceremedim yeteri kadar. Son 2 haftada yaşayıp göreceğiz.  


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