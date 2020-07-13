Hüseyin Çimşir'den Denizlispor mağlubiyeti açıklaması... Başakşehir'in kaybettiği haftada Denizli deplasmanında sunula altın tepsiyi adeta reddeden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine aldı.

"Oyuncuya kızamam, hata varsa benimdir" diyen Çimşir'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Kaybettiğimiz için üzgünüz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Taraftarımızdan ve camiadan özür diliyoruz. 2 maç kaldı, 2'sini de kazanmak istiyoruz. Burada oyuncuyu suçlayacak değilim. Bir hata varsa benimdir. Demek ki beceremedim yeteri kadar. Son 2 haftada yaşayıp göreceğiz.







