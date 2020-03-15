Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirterek, "Kazanıp rakiplerle olan puan kaybını arttırmak, avantajlı konuma girmek istiyorduk ama beraberlikle ayrıldık. Maça genel itibarıyla bakıldığı zaman özellikle ilk yarıdaki oyun oynama isteğinden oldukça memnunum." dedi.

İlk yarıda bazı pozisyonlarda şut atma ve kenardan gelen ortalara temas etme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Çimşir "O oyunun karşılığında skoru yapmamız öne geçmemiz gerekiyordu ama bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarı geriye düştükten sonra erken gol bulup skoru eşitledik. Daha sonra pozisyonlar bulup kazanmak için oynadık ama maalesef sonuç itibarıyla berabere bitirdik. Oyuncuların isteğinden mutluyum, yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Penaltı olduğunu düşünüyorum"

Çimşir, karşılaşmanın ilk yarısında Nwakaeme’nin ceza alanında yerde kaldığı pozisyonla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Pozisyonu izledim, penaltı olduğunu düşünüyorum. Hem bu maç hem Gaziantep maçında verilmeyen penaltı var. Gaziantep maçında attığımız gol iptal oldu. Kritik haftalara giriyoruz. Kritik kararlar, hakemlerin bu konularda biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Başakşehir maçında pozisyonu bile incelemediler, çabuk çabuk geçiştirdiler. Bu konuda yönetimin gayreti var, bir savaş veriyorlar. Biz de onların saha dışındaki savaşına, saha içinde oynadığımız oyun, aldığımız sonuçlarla katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Obi Mikel’in ligin iptal edilmesine ilişkin paylaşımı konusunda sorulan bir soru üzerine de Çimşir, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece bizim ülkemizde değil dünya genelinde olan bir olayla karşı karşıyayız. Zor bir dönemden geçiyor bütün ülkeler. Hem devlet hem bakanlık bugüne kadar bu süreci çok iyi getirdiler. Oyuncuların tedirgin olması normaldir. Bazılarının aileleri dışarıda, panik yaptıkları olur ama özellikle Obi Mikel’in kendi yaptığı bireysel açıklamadır. Bu açıklama ne kulübü ne takımı bağlar. Kafasının karışık olduğu futbolla ilgili farklı problemleri olduğunu söyledi. Biz de saygı duyduk, yapacak bir şey yok."

"Kulübün disiplin talimatı var"

Çimşir, takımda bazı oyuncuların sosyal medyadan açıklama yapmalarına bir önlem alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine de, "Bunu oyuncular bireysel olarak yapıyorlar ama kulüp bir şekilde kontrol ediyor. Bazen elimizde olmayan sebeplerden bizim haberimiz olmadan açıklama yapıyorlar. Kulübün disiplin talimatı var, yönetim kurulunun tasarrufta bulunacağını düşünüyorum. Bizim işimiz saha. Biz ne derlerse seyircili, seyircisiz oynama, erteleme... Sonuçta devletin almış olduğu karar var. Bu karara uymamız gerekiyor herkesin özellikle salgın konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığının göstermiş olduğu yoldan devam etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Karşılaşmada sakatlanarak çıkan Abdülkadir Ömür’ün durumuna ilişkin de Çimşir, "Abdülkadir, diziyle ilgili ağrısı olduğunu ifade etti, devam edemedi. Ameliyat olduğu sakatlığıyla ilgili. Kolay değil uzun süreç ara verdi. İki maçtır da üst üste oynadı. Bazen yorgunluk olabilir, farklı kas sakatlıkları yaşanabilir. Önemli bir şey olmayacağını düşünüyorum. Geri kalan dönemde ona, oyununa enerjisine ihtiyaç var. Umuyorum önemli bir şeyi yoktur." ifadelerini kullandı.

AA