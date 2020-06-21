Hüseyin Çimşir: Zirveyi geri alacağız

Haftanın açılış maçında Başakşehir, Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti ve 59 puanla zirveye çıktı.

Bu durum Trabzonspor cephesinde, kritik Alanyaspor deplasmanı öncesi motivasyonu daha da artırdı. Karşılaşmayı ekibiyle birlikte izleyen teknik dire ktör Hüseyin Çimşir, idmanda oyuncularıyla yaptığı toplantıda ise yarınki karşılaşmanın önemine vurgu yaptı. Çimşir’in, “A lanya maçı çok zor geçecek. İyi bir sezon yaşayan ve kupada finale çıkıp bize rakip olan bir takım var. 90 dakika boyunca 11 kişi kalmak ve disiplinden kopmamak önemli. Size güveniyorum. Zirveyi geri alacağız. Herkese liderin kim olduğunu gösterelim. Yö netim, camia, taraftar bize inanıyor” dediği öğrenildi.

Son maçı takıma izletti

Alanyaspor ile bugüne kadar oynadığı 7 maçın sadece 2’sini kazanan Trabzonspor, ligin ilk yarısındaki maçı ise 1-0’lık skorla galip bitirmişti. Rakibin artılarını ve eksilerini oyuncularına tek tek anlatan 41 yaşındaki başarılı teknik direktör, aynı zamanda Güney ekibinin 4-0 kazandığı kupadaki Antalyaspor maçını da takımına izletti