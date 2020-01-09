Hüseyin Çimşir: Transfer yapacağız

“Baskı her yerde var. Özellikle Trabzonspor’da baskının olmadığı zaman olmaz. İkinci yarıdan beklentimiz şu anki konumun üstüne çıkmak. Şampiyonluk hayalimiz, hedefimiz var. Onu gerçekleştirmek için tüm çabamızı ortaya koyacağız. Biz, bu sezonla ilgili hikayesi okunan bir takım ortaya koymak istiyoruz. Şansımızı yüksek görüyorum. Çok kaliteli kadro var. Bu kadro bu işi başarabilir.”

‘Ünal hoca ağabeyim’

“Ünal hocanın 1.5 senedir yardımcılığını yapıyorum. Ama ben Ünal hocayla şimdi tanışmadım. Takım arkadaşım, kaptanım. A2 takımında teknik direktörüm. Beraber mesai verdiğim ağabeyim. Bazen futbolda böye şeyler oluyor. O tarafına bakmanın anlamı yok. Benim sadece antrenör olarak değil oyuncu olarak da beraber olduğum vakit geçirdiğim bulunmaktan zevk aldığım ağabeyim. Yolu bahtı açık olsun.”

‘Talisca’yı herkes ister...’

Hüseyin Çimşir, taraftarın çok istediği Talisca sorusuyla ilgili: “Talisca tabi herkesin bildiği bir oyuncu. Ekonomisini düşünerek İngiltere kariyeri varken Çin’e gitti. O ekonomide bir oyuncu nasıl olur, ne olur bilemiyorum. Oyuncu olarak sorarsanız Talisca gibi bir oyuncunun bu kulüpte olması herkesin istediği bir şeydir. Çok hayal olarak görüyorum.”

‘Ndiaye yabancı değil’

“Ndiaye benim daha önce bildiğim oyuncu. Türkiye’ye yabancı değil. Bu ligi biliyor. Stok’ta çok fazla süre almadı onun eksikliği var ama bakıldığında iştahı arzusu gayet iyi. Arkadaşlarıyla uyumu iyi. En kısa sürede adaptasyonu atlatacağını düşünüyorum. Bu ülkeyi biliyor.”

‘1-2 transfer daha’

“Ndiaye sonrası bir iki tane daha transfer yapmayı düşünüyoruz. Ama devre arası hem ekonomik olarak hem de aradığınız oyuncu anlamında işler kolay değil. Ekonomisi uyacak mı bize uygun oyuncu olacak mı onu değerlendirmek lazım. Burada ki oyunculardan çok daha iyi olursa, kadroya katabiliriz.”