Teknik Bakış'ın bugünkü konuğu Hüseyin Çimşir... Futbolculuk yıllarında çok uzun yıllar Trabzonspor 'da oynayan ve Bordo-Mavililer'in kaptanlığını yapan ancak şampiyonluğu Bursaspor 'un tarihi zaferinde yaşayan tecrübeli hoca, haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını FANATİK'e değerlendirdi. İşte Çimşir'in yorumları...





Taraftar geldi, hocaya destek oldu

Alanya maçından sonra taraftarın gelmesi hocaya destek olduklarının önemli bir göstergesiydi. Puan tablosundaki konum itibarıyla çok kritik bir maçtı. Alanya maçının içinde ve sonrasında yaşananların ardından bu reaksiyonun sonuçla da birleşmesi önemliydi. Tabii maçın genelinde temponun çok yükselebildiğini söylemek mümkün değil. Trabzonspor baskılı başladı, gol kaleci hatasıyla gelse de öne geçmeyi başardı. Golün ardından daha çok 2. bölgede bekleyen ve kazandığı toplarla sonuca gitmeye çalışan bir Trabzonspor izledik. Özellikle ikinci yarının ilk 5 dakikasında bunu yapabileceği anları da buldu. Ancak farkı artırmayı başaramadı. Bu tarz maçlarda yakalanan net fırsatlar sonuçlanmayınca ve ikinci gol de gelmeyince oyuncularda psikolojik olarak bir geri çekilme olabiliyor. Bu da Başakşehir'in kazanma arzusuyla beraber özellikle 65. dakikadan sonra ciddi bir baskıya neden oldu.

Bakasetas ve Uğurcan

Trabzonspor'da özellikle Bakasetas performansına dikkat çekmek lazım. Sadece attığı gol değil, sergilediği performans çok değerli. Trabzonspor ilk yarıda kazanmayı hak etti. İkinci yarıdaki oyun ise Başakşehir'in kontrolündeydi. Aslında bu sezon başından bu yana Trabzonspor'un yaşadığı sıkıntının bir kez daha ortaya çıkmasıydı. Abdullah hocanın aşmak istediği en önemli sorun budur mutlaka. Elbette Uğurcan'ın performansına dikkat çekmek gerekiyor. Gecenin bir diğer kahramanıydı. Çok kritik kurtarışlar yaptı. Trabzonspor için oyundan çok sonucun önemli olduğu bir karşılaşmaydı ve bunu elde etti. Sonuçtan bağımsız değerlendirirsek lig başından bu yana devam eden problemlerin sürdüğü de unutulmamalı.



