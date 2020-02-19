Ünal Karaman’dan sonra yönetimin büyük bir cesaret gösterip teknik direktörlük koltuğunu emanet ettiği Hüseyin Çimşir, kısa sürede kendini ispatladı. Takımı 6 sene sonra Türkiye Kupası’nda yarı finale taşıyan, ligde tam 9 yıl aranın ardından liderlik coşkusu yaşatan 40 yaşındaki çalıştırıcı, efsanenin izinde... Öyle ki Çimşir, bu hafta da Beşiktaş’ı devirmesi halinde ligde 5’te 5 yapacak ve Şenol Güneş’i yakalayacak.

Güneş, aynı Hüseyin hoca gibi 2004-2005 sezonunun 18. haftasında takımın başına geçmiş ve ligde art arda 5 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Hüseyin Çimşir, deplasmanda Beşiktaş’ı yıkarsa 15 sezon sonra Bordo-Mavili takımın başında çıktığı ilk 5 maçı kazanan ilk teknik direktör olacak.

İstanbul’da ilk derbisi

Beşiktaş karşılaşması aynı zamanda Çimşir’in İstanbul’da 3 büyüklere karşı çıkacağı ilk maç olacak. Hüseyin hoca yönetiminde, Fenerbahçe ile Trabzon’da oynanan maçı 2-1 kazanan Karadeniz ekibi, zirve yolunda Beşiktaş engelini de 3 puanla geçmeyi hedefliyor.