Hüseyin Çimşir: Pozisyon penaltı

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, basın toplantısında maçı değerlendirmeden sadece basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çimşir, 90+2 dakikada bir pozisyonda Baiano’yu ittiği gerekçesiyle Sörloth’a sarı kart veren hakem Hüseyin Göçek’in VAR ekranından pozisyonu tekrar inceledikten sonra kartı kırmızıya çevirmesine ilişkin soruyu şu şekilde cevapladı:

"Pozisyon öncesinde faulü bizim almamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul, sonrasıyla ilgili bize kırmızı kart olarak geri dönüyor. Oyunculara biraz daha sakin olmaları gerektiğini sahada kalmak için mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Ama hakemin de o pozisyonu o dakikadan sonra oraya getirmemesi gerekiyordu. Tabii önemli bir oyuncuyu kaybettik. Trabzonsporlu oyuncularının hepsinin de sahada kalmak için daha çok mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum."

Penaltı pozisyonuna yönelik soruya da Çimşir, "Pozisyon penaltı. Rakip oyuncunun direkt tabanı var." cevabını verdi.

Hamzaoğlu’nun penaltı olmadığına yönelik değerlendirmesine ilişkin ise Çimşir, "Ben tabii hocayı dinlemedim, ama benim tarafımdan bakıldığı zaman net bir penaltı." yorumunu yaptı.