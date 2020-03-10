Hüseyin Çimşir: İpler bizim elimizde!

Gaziantep deplasmanından 1 puanla dönen Trabzonspor, lider Başakşehir’in 3 puan gerisinde kaldı. Ancak Bordo-Mavililer’in 1 maç eksiği var ve Fırtına yarın Malatyaspor deplasmanına çıkıyor. Yönetim açıklama üzerine açıklama yapıp adeta TFF’ye savaş açarken, teknik direktör Hüseyin Çimşir ise takımı stresten uzak tutuyor. Antrenmanda neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Çimşir, oyuncularıyla yaptığı konuşmada da pozitif mesajlar verdi. Çimşir’in, “Panik yapmaya gerek yok. İpler bizim elimizde. Bu ligde herkes takılacak. Önemli olan bizim maçları tek tek düşünüp, kazanarak devam etmemiz” dediği öğrenildi.

Averajla öne geçecekler

Çimşir sözlerini şöyle tamamladı: “Malatyaspor’u yenip, liderlik koltuğunu geri alacağız. Biz çok kaliteli bir takımız. Trabzonspor’un yeri zirvedir. Bunu herkese göstereceğiz”. Bordo- Mavililer, Malatya’yı mağlup etmesi durumunda averajla Başakşehir’in önüne geçecek.