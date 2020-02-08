Hüseyin Çimşir ilk için kenarda!

Bordo-Mavililer’deki teknik direktörlük kariyerine harika başlayan ve Süper Lig ile Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta 4 galibiyet alan Hüseyin Çimşir bugün Gençlerbirliği karşısında yine tüm planlarını 3 puan üzerine yapıyor. Karadeniz ekibi, Başkent temsilcisini devirmeyi başarırsa genç çalıştırıcı, 14 sezon sonra Fırtına’nın başına sonradan geçen ve ligde çıktığı ilk 3 maçta galibiyet alan ilk hoca olacak.

Bordo-Mavililer, Çimşir yönetiminde çıktığı 5 maçta 15 kez ağları sarsarken, sadece 3 gol yedi.

Şenol Güneş başardı

Bu istatistiği son olarak 2004- 2005 sezonunda Şenol Güneş yakalamıştı. Ligin ikinci yarısına başlanırken, Bordo- Mavililer’in başına geçen kurt teknik adam, 5’te 5 yapmıştı. İyi bir grafik çizen tecrübeli hoca, o sezon ligde 13 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak, 2. sırada ligi bitirmişti.

Özen geçici olduğu için...

2008-2009 sezonunda da Ersun Yanal’ın görevden alınmasının ardından son 5 maçta geçici olarak antrenör Ahmet Özen takımında başında yer almıştı. Göreve 4’te 4 ile başlayan Özen de başarılı bir performans sergilemişti. Özen geçici antrenör olarak saha kenarında yer aldığı için bu istatistikte yer almamıştır.