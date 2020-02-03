Hüseyin Çimşir hesapları tek tek kapatıyor

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ikinci yarıya harika başlayan Trabzonspor, ilk yarıda berabere kaldığı rakipleriyle hesaplarını da birer birer kapatıyor... İlk olarak deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Paşa’yı sahasında 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Yeni Malatya maçının yaşanan deprem sonrası ertelenmesiyle İstanbul’da 1-1’lik sonuçla sahadan ayrıldığı Fenerbahçe’yi, Akyazı’da ağırlayan Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolundaki güçlü rakibini 2-1’lik skorla evine yolladı ve 3 puanı kaptı.

Çimşir’in 2’de 2 yaparak kendisine duyulan güveni şu ana kadar boşa çıkarmadığı Fırtına, şimdi de ilk devrede evinde 2-2 berabere kaldığı Gençlerbirliği ile kozlarını Ankara’da paylaşacak. Hedef Başkent’ten galibiyetle dönüp, yine rövanşı rakibe bırakmamak olacak.