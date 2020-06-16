Hüseyin Çimşir: Henüz bir şey başarmış değiliz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 3-1 kazandıkları ve finale yükseldikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çimşir'in açıklamaları şöyle;

Kazandığımız için gerçekten çok mutluyum, tüm oyuncu arkadaşlarıma tebrikler mücadelelerinden ve sahaya yüreklerini koymalarından dolayı. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Pozisyonlar bulsak da 20. dakikadan sonrası ve ikinci yarının başları iyi gitmedi, topa sahip olmalıydık. Yine de son bölümde bunu çok iyi şekilde yaptık. Finale yükseldik ama henüz bir şey başarmış değiliz. Daha çok yolumuz var. Hem bize hem oyunculara nasip oldu, uzun bir aradan sonra kazandık burada. Taraftarımız sevinsinler, doya doya yaşasınlar. Bizim için bu maç burada bitti, bizim sevincimiz bu kadar çünkü önümüzde bir Alanyaspor maçı var, bu maça hazırlanacağız.