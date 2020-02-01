Hüseyin Çimşir: Hedefimiz şampiyonluk

Hüseyin Çimşir'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Kazandığımız için çok mutluyum. Oyunun hemen başında geriye düşmemiz beklediğimiz bir senaryo değil. Bir dönem biz, bir dönem de Fenerbahçe maçın kontrolünü ele aldı. Onlar da beraberliği bulabilirdi. Biz de farkı açabilirdik. Şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bu hayalimiz için bir basamak daha çıktık.



