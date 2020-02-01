Hüseyin Çimşir: Hedefimiz şampiyonluk

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi. Erken gol yemelerinin beklenen bir senaryo olmadığını belirten genç teknik adam, "Şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bu hayalimiz için bir basamak daha çıktık. " şeklinde konuştu.

01 Şubat 2020, Cumartesi 22:51 Son Güncelleme:
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Hüseyin Çimşir: Hedefimiz şampiyonluk

Hüseyin Çimşir'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde: 

Kazandığımız için çok mutluyum. Oyunun hemen başında geriye düşmemiz beklediğimiz bir senaryo değil. Bir dönem biz, bir dönem de Fenerbahçe maçın kontrolünü ele aldı. Onlar da beraberliği bulabilirdi. Biz de farkı açabilirdik. Şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bu hayalimiz için bir basamak daha çıktık. 

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