Hüseyin Çimşir: Hedefe bir adım daha yaklaştık

Trabzonspor’un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetten dolayı mutluydu. 2004- 2005’ten yani 14 yıl sonra Trabzon’un başına sonradan geçen ve ligde 3’te 3 yapan ilk hoca (2004-2005’te Şenol Güneş) olan Çimşir, 90 dakikanın ardından şunları söyledi:

“İlk 20 dakika beklediğimiz ve istediğimiz oyun yoktu. Rakibi karşılaşmada ve top bizdeyken sıkıntılar yaşadık. Oyun hızı çok yavaştı. Sistemle alakalı değişiklik yaptıktan sonra oyun istediğimiz tarza geldi. Maç boyunca pozisyonlara giren taraf bizdik. Galibiyeti de hak ettik.”

‘Bizim işimiz zor’

“Futbolcularımı tebrik ediyorum. Hedefe bir adım daha yaklaştık. Oyuncularımın sahada kalmaları için direnmeleri gerekiyor. Rakibin, Alexander Sörloth’a tekmesi var, hakem onu verseydi atılmazdı. Bizim işimiz zor, rakipler bize karşı bunları yapacaklar. Bizi sinirlendirmek isteyecekler ama biz sakin kalmalıyız.”