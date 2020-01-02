Hüseyin Çimşir hazırlık kampıyla görevine başlayacak
Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir ile yola devam etme kararı alan Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına yeni teknik direktörü yönetiminde 5 Ocak’ta Antalya’da yapacağı kamp çalışmalarıyla başlayacak.
Trabzonspor’da Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından önemli bir göreve soyunan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya’da gerçekleştirilecek olan hazırlık kampıyla görevine başlayacak.
Bordo Mavililer, 4 Ocak’ta Antalya’da toplanacak ve ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 5 Ocak’ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Trabzonspor’da teknik ekipte yaşanan ayrılıkların ardından oluşan boşluklar nedeniyle teknik ekibe yeni takviyelerin de yapılacağı belirtildi.
DHA