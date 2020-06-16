Hüseyin Çimşir: Fenerbahçe karşısında 23 yıllık hasreti bitirelim!

3 aylık aranın ardından lige Göztepe zaferiyle dönen Trabzonspor, bugün de Fenerbahçe ile Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkıyor. Akyazı’daki mücadeleyi 2-1 kazanan Bordo-Mavililer, tur için avantajlı. Beraberlik Fırtına’ya yarıyor. Ancak teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularından zafer istiyor. Karadeniz ekibine bu sezon çifte kupa sevinci yaşatmaya odaklanan 40 yaşındaki hoca, oyuncularıyla yaptığı maç toplantısında bu maçın önemini tekrar anlattı. Kadıköy’de neredeyse çeyrek asrı bulan hasrete vurgu yaptı. Öyle ki Bordo- Mavililer, en son 23 Ağustos 1997’de Yılmaz Vural yönetiminde oynanan lig maçında Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Aradan tam 22 yıl, 9 ay, 24 gün geçti.

‘Sakin kalmak önemli’

Öğrencileriyle toplantı yapan Hüseyin Çimşir, “22 senedir orada kazanamayan bir Trabzonspor var. Bu hesabı kapatalım. Size güveniyorum. Taraftara bu mutluluğu yaşatın. Onlardan iyiyiz. Bunu daha önce gösterdik, yine gösterelim” dedi. Oyuncularına “Sakin kalın” uyarısı da yapan başarılı hoca şöyle devam etti: “11 kişi kalmamız çok önemli. Ne olursa olsun, tahriklere kapılmayın”

Fırtına 8 maçtır yenilmiyor

Bordo-Mavililer her ne kadar 22 senedir Kadıköy’de galip gelemese de son 3 yıllık periyotta rakibine karşı bariz üstünlüğe sahip. Trabzonspor bu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçın hiçbirini kaybetmedi, 3 kez galip geldi. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.