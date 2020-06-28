Hüseyin Çimşir: ‘Bırakmadan devam edeceğiz’

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 90 dakika sona erdiğinde tam anlamıyla yıkılmış durumdaydı. Üzüntüsü nedeniyle detaylı açıklama yapmak istemeyen genç çalıştırıcı, önemli bir avantaj kaybettiklerini dile getirdi. Kötü oynadıklarını ve maçı berabere bitirdiklerini ifade eden Hüseyin hoca, “Yine bir avantaj kaybettik. Önümüzde 5 hafta var, yaşayıp göreceğiz. 2 haftada 4 puan kaybettik. Bırakmadan yola devam edeceğiz. İnşallah sezon sonu bakıp göreceğiz ne olduğuna” diye konuştu.

Yardımcısı oyundan atıldı

Hüseyin Çimşir’in ekibinde yer alan antrenörlerden Gökhan Kandemir, hakemlerle yaşadığı diyalog nedeniyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı.