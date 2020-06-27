Hüseyin Çimşir: Bırakmadan devam edeceğiz!

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, 2 puan kaybettikleri Ankaragücü maçının ardındna açıklamalarda bulundu. Maç sonu yayıncı kuruluşa morali bozuk bir şekidle konuştuğu dikkat çeken genç teknik adamın kısa konuşması ise dikkat çekti.

Hüseyin Çimşir'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Avantaj kaybettik ama 5 haftamız daha var. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Son 2 haftada 4 puan kaybettik. Bırakmadan yolumuza devam edeceğiz.















