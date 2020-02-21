Hüseyin Çimşir, Beşiktaş maçının taktiğini belirledi

Fenerbahçe-Galatasaray, Sivas-Alanya maçlarının oynanacağı haftada Beşiktaş deplasmanına çıkacak Trabzonspor, galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, “Beraberliği aklınızdan çıkarın, sadece kazanmak için oynayacağız” diyen teknik direktör Hüseyin Çimşir, gerçekleştirdiği uzun analizler sonrasında rakibi yıkacak taktiği belirledi.

‘Ceza sahasına girin’

Buna göre Beşiktaş’ın zayıf noktası olarak kanatları gören başarılı teknik adam, Kartal’ı buradan vuracak. Solda Nwakaeme, sağda ise Guilherme’ye çok güvenen Çimşir, bu ikilinin yan top organizasyonları dışında sürekli ceza sahasına koşu yapmalarını ve skoru denemelerini istedi. Hüseyin hoca, formda olan iki bek oyuncusu Novak ile Pereira’ya da hücum emri verdi.

Özellikle Caner’in tarafı

Her iki oyuncusundan sık sık ataklara katılmalarını isteyen Çimşir, özellikle Caner’in olduğu kanatta arkada oluşacak boşlukları Guilherme-Pereira ile iyi değerlendirmek amacında. Diaby, Lens, N’Koudou üçlüsünden hangi ikisi oynarsa oynasın, bu oyuncuların savunma özelliklerinin düşük olduğunu tespit eden Trabzonspor’un teknik patronu, kenarlardan rakibini vuracak.