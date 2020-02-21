Hüseyin Çimşir, Beşiktaş maçının taktiğini belirledi
Trabzonspor’un hocası, yarınki kritik maçın taktiğini büyük ölçüde belirledi. Beşiktaş’ın kanatlarda sıkıntı yaşadığını gören Hüseyin Çimşir, kenar oyuncuları üzerinden planı kurdu. Buna göre Nwakaeme-Guilherme’nin yanı sıra Novak ile Pereira da hücum bekleri olarak sık sık ataklara katılacak, Fırtına bu dörtlü ile Vodafone Park’ta rakibini yıkacak.
Fenerbahçe-Galatasaray, Sivas-Alanya maçlarının oynanacağı haftada Beşiktaş deplasmanına çıkacak Trabzonspor, galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, “Beraberliği aklınızdan çıkarın, sadece kazanmak için oynayacağız” diyen teknik direktör Hüseyin Çimşir, gerçekleştirdiği uzun analizler sonrasında rakibi yıkacak taktiği belirledi.
‘Ceza sahasına girin’
Buna göre Beşiktaş’ın zayıf noktası olarak kanatları gören başarılı teknik adam, Kartal’ı buradan vuracak. Solda Nwakaeme, sağda ise Guilherme’ye çok güvenen Çimşir, bu ikilinin yan top organizasyonları dışında sürekli ceza sahasına koşu yapmalarını ve skoru denemelerini istedi. Hüseyin hoca, formda olan iki bek oyuncusu Novak ile Pereira’ya da hücum emri verdi.
Özellikle Caner’in tarafı
Her iki oyuncusundan sık sık ataklara katılmalarını isteyen Çimşir, özellikle Caner’in olduğu kanatta arkada oluşacak boşlukları Guilherme-Pereira ile iyi değerlendirmek amacında. Diaby, Lens, N’Koudou üçlüsünden hangi ikisi oynarsa oynasın, bu oyuncuların savunma özelliklerinin düşük olduğunu tespit eden Trabzonspor’un teknik patronu, kenarlardan rakibini vuracak.