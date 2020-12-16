Hüseyin Çimşir: Beşiktaş karşısında puan kazanmak istiyoruz

Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Teknik Direktör Çimşir, “Bizim ekip olarak 12’nci günde oynadığımız bu dördüncü müsabakamız. İlk resmi galibiyetimiz. İnşallah bunun devamı gelir” dedi.

Oyun başlangıcı ve ilk yarıdaki oyun disiplininden memnun olduğunu belirten Hüseyin Çimşir, “Güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. 45 ile 60-65 arası topa sahip olmakta problemler yaşadık. Oyun şımarıklığı olabilir. Adımızı bir üst tura yazdırdık. 4. golden sonra oyun istediğimiz gibi gelişti. Adımızı bir üst tura yazdırdık” diye konuştu.

Hüseyin Çimşir hafta sonunda deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili olarak ise “Önemli bir müsabaka. Önemli bir rakip. Beşiktaş şampiyonluğun güçlü adaylarından biri. Kolay maç yok. Puan ya da puanlar almaya gideceğiz oraya. Artıları var onları ortadan kaldırmak için. Biz oyun organizasyonunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Elimizden geleni yaparak iyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İHA