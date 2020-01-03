Hüseyin Cimşir 12 yaşında Trabzonspor kapısından girmişti

Futbola 1991 yılında Trabzonspor altyapısından başlayan Cimşir, 1997-1998’de A takım forması giydi. Bordo-Mavili ekip dışında Antalyaspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Sakaryaspor’da oynayan Hüseyin Çimşir, futbolculuk kariyerinde 378 Süper Lig, 27 1. Lig ve 48 Türkiye Kupası olmak üzere 453 maçta görev yaptı ve 14 gole imza attı. 26’sı A milli olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 51 kez milli formayı giyen Hüseyin Çimşir, 2009-2010’da Bursaspor’da şampiyonluk yaşadı.

2014-2015’te Akhisarspor’da Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcılığını yaptı. Daha sonra Fatih Tekke ile Erciyesspor’da çalıştı. Çimşir, Osmanlıspor ve Konyaspor da yine yardımcıydı.