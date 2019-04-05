Son olarak ligin 19. haftasında 27 Ocak’ta sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlı takım, bu maçtan sonra hem iç hem de dış sahada galibiyete hasret kaldı.

Konyaspor, bu haftaki deplasman karşılaşmasından galip ayrılarak, ligdeki galibiyet hasretine son verebilmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın Süper Lig’in 13. haftası öncesinde takımın başına getirilmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Konyaspor, sonraki dönemlerde yaşadığı şansızlıklara rağmen 14 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Ligin 27. haftasına 35 puanla 6. sırada giren Konyaspor, ligde şampiyonluğa oynayan lider Medipol Başakşehir’i yenerek üst sıraları yükselmeye çalışacak.

Hurtado: "Fiziksel ve zihinsel olarak hazırım"

Konyaspor’a sezon başında transfer olan Perulu futbolcu Paolo Hurtado, yeşil-beyazlı formayla Süper Lig’de 7 maçta 251 dakika süre aldı.

Ligin 8. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan Hurtado, devre arası Antalya’daki hazırlık sürecinde İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında tekrar sakatlık yaşadı.

Hurtado, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyaspor’da son dönemde yaşanan olumsuzlukların geçici olduğunu söyledi.

Takım olarak bu kötü süreçten bir an önce kurtulmak istediklerini belirten Hurtado, Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılarak bu şanssızlığa son vermek istediklerini anlattı.

Konyaspor’a transfer olduktan sonra iki büyük sakatlık yaşadığını ifade eden Hurtado, şunları kaydetti:

"Bu sakatlıklar sebebiyle bir süre sahalardan uzak kaldım. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak da hazır olduğumu düşünüyorum. Bana düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştirip, takımıma destek olmak istiyorum. Yöneticilerimize ve taraftarlarımıza en güzel şekilde karşılık vermek istiyorum. Taraftar desteği bir futbolcu için çok önemli etkenlerden biri. Ben de buna karşılık, kalan final niteliğindeki maçlarımızda en iyi performansımı sergileyip, taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlarımızdan takımımıza olan desteklerini devam ettirmelerini bekliyorum."

AA