Hurşit Baytok, hayatını kaybetti

Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden Hurşit Baytok, yaşamını yitirdi. Bir süredir amansız hastalığı ile mücadele eden 1951 doğumlu Baytok, 18 yıl boyunca Beşiktaş forması giymiş ve Siyah Beyazlılar'ın yanı sıra Fenerbahçe , İstanbul Üniversitesi gibi takımları çalıştırmıştı. Birçok oyuncunun yetişmesinde payı olan Baytok'un cenazesi bugün Levent Afet Yolal Cami’nde kılınacak öğle namazını takiben Feriköy Helvacı dede Mezarlığı 2. kısımda defnedilecektir.