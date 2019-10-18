Hürser Tekinoktay: Tarihi seçime duyarlı olalım

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, adaylık başvurusunda olduğu gibi yönetim listesini de avukatı Aker Çıkar aracılığıyla Divan Kurulu’na teslim etti.

Burada bir açıklama yapan Çıtak, “Sayın Hürser Tekinoktay’ın listesini sunduk. Oy kullanma hakkı olan 14 bin 600 üyemizi, 20 Ekim Pazar günü seçime, sandığa bekliyoruz. Beşiktaş´ın tarihi seçimine duyarlı olmalarını istiyoruz. Hepsini davet ediyor ve ilgilerini bekliyoruz” dedi.

Başkan adaylarından Hürser Tekinoktay yönetim listesini sunduktan sonra kişisel Twitter hesabından #DeğisimBasladı, ‘hashtag’iyle yaptığı paylaşımda, “Semte iniyoruz” ifadelerini kullandı.

MAVİ OY PUSULASI

Tamer Mert, Doç. Dr. Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu