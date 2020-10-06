Hürriyet, pandemi süresince devam eden uzaktan eğitimde öğrencilere destek olmak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Gazeteyle birlikte hafta içi her gün ücretsiz olarak verilecek Hürriyet Eğitime Destek eki, EBA müfredatıyla eş zamanlı içerikleriyle tüm Türkiye’deki öğrencilere ulaşacak.

Bu ekle, 1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar yaklaşık 18 milyon öğrenci, EBA konu anlatımları dışında kendileri için özel hazırlanan sorulara ve alıştırmalara ulaşabilecek; isterlerse aynı gün, isterlerse saklayarak daha sonra öğrendiklerini pekiştirebilecek.

Nuran Çakmakçı yönetimindeki Eğitime Destek eki 5 Ekim’den itibaren hafta içi her gün Hürriyet Gazetesi ile Türkiye’nin dört bir yanındaki bayilerde olacak.